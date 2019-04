Lunch mit... Veronica Etro

„Jeder ist unabhängig in seinem Bereich, jeder hat seine eigene Freiheit, und an manchen Schnittpunkten treffen wir uns dann.“ Die Aufgabenverteilung hat sich ergeben: Jacopo macht die Homewear, Kean die Menswear und Ippolito ist der Mann für Finanzen und Strategie. Wie ein Puzzle seien die Teile an ihren Platz gefallen. „Ich weiß, was Frauen wollen, so war es eine natürliche Sache, dass ich die Damenkollektionen mache.“ Studiert hat Veronica Etro am Central Saint Martins in London. Wichtig war ihr, dass das College zuvor eine Kunstschule gewesen war und dass es nicht nur um Kleidung ging. „Wir haben Kunst, Schmuck, Schaufenstergestaltung, Theaterproduktionen gemacht. Für mich hat sich da ein ganzes Universum aufgetan.“ Diese Vielseitigkeit liebt sie auch heute noch an ihrem Job. Bei den Shows bezieht sie den ganzen Raum mit ein, macht sich Gedanken über die richtige Musik, die Bühne, die Accessoires. Für die Herbst/Winter-Show hat Etro zum ersten Mal seit vielen Jahren die Location gewechselt. Ihre Wahl fiel auf die Musikhochschule Giuseppe Verdi. „Sie ist für mich die Quintessenz Mailands. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind öfter an dem Konservatorium vorbeigegangen bin und immer fasziniert von den Klängen der übenden Studenten war.“ In ihren Träumen war die junge Veronica Sopranistin und beherrschte ein Instrument. „Leider musste ich einsehen, dass das nicht meinen Talenten entsprach“, sagt sie. Heute ist ihr Musikgeschmack sehr gemixt. Während der Show wurde The Clash mit Verdi gemischt. Aber als Mutter von zwei Jungs müsse sie sich auch Trap, technical Rap, anhören. Wie man seinen Musikgeschmack von Zeit zu Zeit infrage stellen sollte, müsse man auch in der Mode Hergebrachtes überdenken, meint Etro. Sie empfindet das als großen Spaß. „Die Menschen brauchen nicht einfach mehr Kleidung, sie brauchen Kleidung mit Werten. Eine hübsche Kollektion reicht nicht mehr. Die Leute wollen die Geschichte dahinter wissen, die Inspiration, die Bedeutung, die Herkunft der Materialien, für wen ich die Kleider gemacht habe, wer das tragen soll. Man muss eine Welt eröffnen. Und man muss eine Geschichte erzählen mit echten Emotionen, mit authentischem Hintergrund und Botschaften.“ Ihre ist es, Frauen schön zu machen, egal mit welcher Kleidergröße. „Jede hat andere Stärken, die man betonen kann.“ Und wenn – wie jetzt bei der Show am Vortag – ein Model nicht in das Sample passt, dann sei es klar, dass man das Kleid ändere und nicht das Mädchen auswechsle. Sie nimmt einen Schluck Cappuccino und beißt in ein Hörnchen. Hat ihr Dasein als Mutter ihre Arbeit beeinflusst? „Sicher“, sagt sie. „Ich sehe, wie wichtig es ist, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und das auch an meine Kinder zu vermitteln.“ In der Show sitzen ihre Jungs nicht selbstverständlich in der Front Row. Genauso wie sie selbst nehmen die Kinder meistens den Bus. „Und ich passe auf, dass sie bewusst konsumieren, etwa wenn die beiden neue Klamotten oder ein Smartphone haben wollen.“ Der Ältere ist seit einem Jahr mit einem Gerät ausgestattet, der Kleine noch nicht. No Social Media, no Instagram – das ist ihre Policy. Weil sie kein schlechtes Beispiel abgeben will, ist Veronica Etro selbst auch nicht auf Instagram unterwegs. „Außerdem mag ich menschliche Kontakte und rufe lieber eine Freundin an, um zu quatschen.“ Die Haltung, sein Leben Instagram-tauglich aufzubereiten, erschließe sich ihr nicht. „Ich habe ein sehr normales Leben, das ist ohnehin viel zu langweilig.“ Zu ihrem normalen Leben gehören regelmäßige Familienzusammenkünfte, das gemeinsame Essen mit den Eltern. Ihr Bruder Jacopo lebt nur ein Stockwerk tiefer. Für die italienische Küche daheim ist ihr Mann Alessandro zuständig. Er sei da im Gegensatz zu ihr sehr begabt. Wenn die Etros außerhalb essen, dann immer alles außer italienisch: chinesisch, japanisch, indisch … Und wenn sie sich vom Fashion-Wirbel der italienischen Mode-Metropole erholen möchte, reist Veronica Etro ans Meer, am liebsten in das Familienhaus auf Ibiza. Jetzt hat sie erst einmal ein erholsames Wochenende vor sich, das für sie beginnt wie für Millionen von Müttern: Als wir uns verabschieden, erzählt sie, dass sie noch in den Supermarkt müsse und dass die Kinder ein neues Geodreieck für die Schule bräuchten. Herrlich!