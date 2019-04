Lunch mit Markus Lüpertz

Markus Lüpertz tritt eine halbe Stunde vor der verabredeten Zeit ins Lokal. Die rechte Hand gestützt auf seinen Gehstock, an dessen Kopf ein schwerer Silberknauf in Form eines Totenkopfs prangt. Der weiße Spitzbart, der dunkle Dreiteiler, die leicht gekräuselte Krawatte, gehalten von einer Perlennadel, und der spitz zulaufende weiße Hemdkragen sind über die Jahrzehnte zu seiner Uniform geworden. "Aus der reinen Not heraus“, wird er mir später erzählen. Als junger Mann habe er sich keine modische Kleidung leisten können und deswegen secondhand gekauft. Wir sind uns vor einem Jahr auf einer Medienpreis-Verleihung in Baden-Baden begegnet, an seiner Seite damals seine charmante Frau Dunja, ein Abend, der mir auch wegen der unterhaltsamen und offenen Art des Paares in Erinnerung blieb.

Lüpertz ist Stammgast in der Berliner "Paris Bar“, seit den 60ern, sagt er, nachdem er Hut und Mantel abgelegt hat und vom Kellner begrüßt wurde. Er steuert auf seinen Stammplatz zu, ein Vierertisch in einem Eck mit Blick auf die Tür. Dort hatte man mich bereits platziert. Wegen des guten Essens komme er nicht her, sagt er, eher aus Sentimentalität. Früher hätte er hier anschreiben lassen können. "Im Lokal war es immer gemütlich warm im Gegensatz zu meinem Atelier.“ Seine Kunst hat er nie gegen Essbares getauscht. Die Wände der "Paris Bar“ sind tapeziert mit Kunst. Ein Lüpertz ist nicht darunter. Den einzigen, den die Inhaber besaßen, mussten sie vor Langem aus Geldnöten verkaufen. Ich schenke ihm ein Glas Badoit ein, und mit Blick auf meinen Sauvignon blanc bestellt er für sich ein Glas Côtes du Rhône. Er schaut nur kurz in der übersichtlichen Karte nach den Tagesgerichten und entscheidet sich dann für eine Wirsingsuppe und ein blutiges Entrecote mit Bratkartoffeln, dazu Chicoréesalat. Ich wähle einen Salat mit Gambas und eine Bouillabaisse.

Am liebsten kommt Lüpertz tagsüber "in die Stadt“. Sein Atelier liegt außerhalb, in Teltow, etwa eine halbe Stunde Autofahrt von hier. Meistens lässt er sich fahren, Parkplatzsuchen nervt ihn. Mit seinem Bentley ist das auch nicht so einfach. Und mit Alkohol im Blut fahre er grundsätzlich nicht -