Lunch mit Leyla Piedayesh

45 Mitarbeiter, hat einen Flagship-Store in Mitte und verkauft in 250 Boutiquen Kleider und Accessoires. Lala Berlins typische Kundin? "Die ist frei, liebt Mode und ist zwischen 14 und 74 Jahre alt.“ Deutschland ist vor Dänemark der stärkste Absatzmarkt. Auf der Fashion Week in Berlin zeigt sie seit 2007 ihre Mode. Nun hat sie sich dafür entschieden, Kopenhagen als Plattform zu nutzen und dort ihre Show zu machen. In Berlin bleibt ein Event zur Vorstellung der neuen Kollektion. Sie sieht für sich dort bessere Chancen, "in den internationalen Markt einzudringen“. Wie beurteilt sie das Standing der Berliner Modewoche? "Ich finde nach wie vor, dass man sich nicht mit Paris oder Mailand vergleichen soll.“ Berlin sei eher ein Binnenmarkt-orientiertes Ding. Sie spielt auf die fehlenden internationalen Modekritiker an. Ein Manko sei auch, dass Mode hierzulande nicht kritisch beäugt würde. Man müsse ja auch mal sagen und schreiben dürfen, dass nicht alles toll sei.

Mit Blick auf den Designer-Nachwuchs meint sie, dass sie zwar verstehen könne, dass die jungen Kollegen loslaufen und sehr teuren Stoff kaufen, weil er schön sei, aber das treibe nun mal den Preis des Endprodukts immens in die Höhe. Und zum Überleben einer Marke und einer Firma gehöre auch das Nachdenken über Wirtschaftlichkeit. Sie selbst hat ihr Business bisher ohne fremde Finanzhilfen aufgebaut, "mit der Hausbank“. Auch um Förderhilfen habe sie sich nie bemüht, ihr seien der Aufwand für die Anträge und der Papierkram zu viel gewesen im Verhältnis zu dem, was dabei eventuell herumgekommen wäre. Ihr Glück sei gewesen, dass sie von Anfang an gute Kunden gehabt habe. "Sonst hätte ich meine Rechnungen und meine Mitarbeiter nicht bezahlen können. Welchem Jung-Designer prophezeit sie eine Zukunft im hart umkämpften Modemarkt? "Ich finde Bobby Kolade interessant“, sagt sie, "die Sachen sind wirklich toll, seine Ästhetik ist supererfrischend. Er arbeitet mit seiner Herkunft, das finde ich schön.“

Herkunft ist auch das Stichwort für die gerade gezeigte Lala-Herbst/Winter-Kollektion. Das Motto für den Look lautet: "Persian Queen goes Berlin“, sehr Seventies-orientiert. Viele Erinnerungen an ihre Heimat habe sie nicht gehabt, darum sei sie jetzt das erste Mal wieder dorthin geflogen. Von diesem Trip schwärmt sie: