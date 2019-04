Lunch mit Julia Engelmann

Es war die Zeit, nachdem ein Blogger auf ihr Poetry-Slam-Video aufmerksam gemacht hatte und ihr Smartphone nicht mehr aufhörte zu klingeln. Offen zu sein für Chancen, die einem das Leben bietet, das hat sie von zu Hause mitbekommen. Als sie gerade 18 Jahre alt geworden war und eigentlich Philosophie studieren wollte, chauffierte ihr Vater sie nach Potsdam, damit sie an einem Casting für die Soap "Alles was zählt“ teilnehmen konnte. Die Rolle bekam sie prompt und spielte sie zwei Jahre in Folge. Das Abitur hatte sie da bereits in der Tasche. Ziemlich jung. Ja, sie habe zwei Schulklassen übersprungen, sagt sie fast beiläufig. Statt in die erste sei sie gleich in die zweite Klasse eingeschult worden, und dann habe sie noch die siebte Klasse ausfallen lassen. Wie hat sie sich gefühlt, stets die Jüngste im Jahrgang zu sein? "Ich war immer ganz gut integriert.“

Das Gefühl des Unverstandenseins, das sie in vielen ihrer Gedichte zum Ausdruck bringt, wurzele nicht in diesem Sonderstatus aus der Schulzeit. Das sei eine Charakterfrage, sagt sie. "An den Reaktionen auf meine Texte merke ich aber auch: Das Gefühl des Unverstandenseins ist ziemlich universell. Ziemlich unexklusiv. Jeder ist ja mal mit seinem Kopf und seinen Gedanken allein und findet den Ausgang nicht.“ Aussagen übe die Befindlichkeiten ihrer Generation lehnt sie ab: "Ich bin nur ein Exemplar daraus."

Ticken junge Menschen anders als die Generation der heute 50-Jährigen? "Ich denke, dass diese Art von Gefühlen, die ich ausdrücke, zeitlos ist. Das sind Urfragen und Urängste, die ich da thematisiere.“ Dann differenziert sie doch noch: "Meine Altersgenossen haben vielleicht mehr als frühere Generationen dieses Gefühl, alles sein und alles machen zu können. Wir haben einen großzügigeren Rahmen, in dem wir unser Leben gestalten können. Es verläuft nicht mehr so stark in vorgebenen Bahnen.“ In ihrem Gedicht "Jetzt“ aus ihrem zweiten Poesieband "Wir können alles sein, Baby“ heißt es: