Lunch mit Ildikó von Kürthy

Bestseller "Mondscheintarif“ vor 17 Jahren bis zu ihrem jüngsten Roman "Neuland“ – immer eine Rolle spielt. Auch sonst sieht die 47-jährige Hamburgerin sehr frisch, sehr hübsch in ihrem perfekt sitzenden schwarzen Blazer und der schwarzen Hose und sehr gut frisiert aus. Als Protagonistin ihrer Romane und Sachbücher könnte man den Eindruck bekommen, sie sei all das nicht. Sie zeichnet das Bild einer ganz normalen Frau mit ganz normalen Problemen und stellt so erfolgreich die Nähe zu ihrer Leserin her. Wie die britische Romanheldin Bridget Jones beginnt sie auch in "Neuland“ die tagebuchartigen Kapitel mit Angaben zu Gewicht und Gemütsverfassung. Das Buch ist mit Illustrationen und Randkritzeleien versehen und vermittelt so den Eindruck einer persönlichen Kladde.

Als wir uns in Hamburg-Eppendorf zum Lunch niederlassen, frage ich sie, wie glaubwürdig man so ein Normalo-Leben beschreiben kann, wenn man wie von Kürthy über sechs Millionen Bücher verkauft hat, in Talkshows sitzt und sich einer gewissen Prominenz erfreut. "Ich bin ganz normal, ohne ein ganz normales Leben zu führen“, sagt sie.