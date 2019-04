Lunch mit Heike Makatsch

Sweatshirt, Jeans, Turnschuhe – und hoffe, das sieht einigermaßen okay aus.“ An der zierlichen 1,69 Meter großen Schauspielerin sieht es natürlich mehr als okay aus, wenn sie – wie jetzt – im dunklen Lala-Berlin-Strickpullover, in Jeans und flachen Boots vor mir sitzt. Unter dem Wollpulli blitzt eine cremeweiße Bluse mit schwarzen Punkten hervor. Auf dem roten Teppich spiele sie dagegen gern die Prinzessin. Sie wählt meist deutsche Designer-Labels für ihren großen Auftritt. Zufall oder bewusste Entscheidung? "Ich überlege schon manchmal, ob ich auf dem roten Teppich nicht mal ein internationales Label tragen sollte, komme dann aber doch immer auf Lala Berlin oder Kaviar Gauche zurück. Da macht mich allein der Prozess des Aussuchens glücklich. Ich kann genau sagen, was ich möchte, wir entwickeln gemeinsam etwas, das ist perfekt.“ Ihr gefällt, dass sie die Designer persönlich kennt und dass sie so "handson“ sind.

Makatsch hatte selbst mal den Wunsch, Designerin zu werden. Mit Anfang 20 machte sie in ihrer Heimat Düsseldorf eine Schneiderlehre. Heute näht sie noch manchmal einfache Röcke oder bunte Kissenbezüge mit Patchworkmuster. Unterbrochen wurde die Ausbildung durch einen Casting-Aufruf von MTV. Als der Musiksender Mitte der 90er neu in den deutschen Markt kam und Moderatoren suchte, bewarb sie sich. Musik sei damals schon ihr Leben gewesen, "aber eher die subkulturelle Variante“. Sie erinnert sich noch genau, was sie damals trug: "so ein grungiges Karohemd“. "Als die mich wirklich zum Vorstellungsgespräch einluden, war ich so aufgeregt, dass ich es total versemmelt habe, ich war einfach total steif.“ Sie kassierte eine Absage, wurde aber Titel-Girl des Stadtmagazins "Prinz“. Dieter Gorny, damals Chef der deutschen MTV-Version Viva, wurde so auf sie aufmerksam und lud sie ein. "Viva habe ich eher als Schmach empfunden – ,Was? Ich soll als Nächstes Peter Maffay ansagen!?‘“ Entsprechend lässig war Makatsch bei der Probe-Moderation. Am Tag drauf hatte sie den Job. Sie erzählt begeistert und gern von dieser turbulenten Zeit. Auf Youtube hat sie sich vor kurzem mal wieder einen Clip von "Heikes Hausbesuch" auf Viva angesehen und fand das Ganze