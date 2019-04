Was bedeutet Luma?

Name mit Tiefgang: Luma Grothes Vorname ist eine Kombination aus den jeweils zwei ersten Buchstaben der Namen ihrer Eltern. Außerdem soll bei deren erstem Treffen der Mond (brasilianisch: lua) am Meer (mar) so schön gewesen sein, dass die Verbindung "Luma" mehr als nahelag. Eine wahre Liebesgeschichte!