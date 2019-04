10 Fragen an Luísa Lión von Style Roulette

Luísa Lións 'Style Roulette' könnte man kurzerhand als deutschen Vorzeige-Fashion-Blog zusammenfassen: Feminine Looks, ansprechende Mood-Bilder und dazwischen Anekdoten aus dem scheinbar privilegierten Leben einer jungen Frau. Damit hätte man zweifelsfrei recht, würde der 26-Jährigen jedoch in keinem Fall gerecht werden. Luísa Lión füllt ihren Blog im Übermaß mit dem, was vielen anderen oft fehlt: echte Herzlichkeit, Demut vor den vielen treuen Fans und einer gehörigen Portion Selbstreflexion. In Blogbeiträgen, die oftmals den Umfang eines mittellangen Essays sprengen, schreibt die Wahl-Münchnerin durchaus auch kritisch über die Oberflächlichkeiten der Modebranche und offenbart ehrlich die Strukturen hinter Kooperationen. Ihre Follower, die nicht nur auffallend treu sind, sondern in ihrer Zahl auch stetig wachsen, spiegeln das Bild der charmanten Bloggerin. Im Interview erzählt uns Luísa Lión von ihrem Alltag als Mode-Bloggerin und verrät, welche Fashion-Investments ganz oben auf ihrer Wunschliste stehen.