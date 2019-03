2.Er/Sie meint es nicht so.

Es ist sehr nobel von Ihnen, dass Sie Ihren Mitmenschen immer wieder einen Vertrauensvorschuss einräumen. In vielen Fällen mag das rechtens sein. Er oder sie hat es vielleicht tatsächlich nicht so gemeint. Problematisch wird es, wenn Sie sich ausnutzen lassen. Entschuldigen Sie immer wieder Charaktereigenschaften Ihrer Liebsten, die Sie selbst verletzen, nur um Streit zu vermeiden? Warum machen Sie sich selbst so klein? Es ist vollkommen egal, ob es sich um Ihre Mutter, ihren Freund oder die beste Freundin handelt: Menschen, die Ihnen nah sind, sollten mit ihren Handlungen immer auch Ihr seelisches Glück im Auge behalten.

3.Wenn Das eintrifft, werde ich automatisch glücklich.

Natürlich wären Sie automatisch glücklicher, wenn Ihr Chef Ihnen spontan eine Gehaltsverhandlung anbieten würde, Sie über Nacht Ihre Traumfigur bekämen und Ihr Traumpartner mit einem Bund violetter Pfingstrosen vor Ihrer Haustür stünde. Was Sie jedoch nicht glücklich machen wird, ist darauf zu warten. Fragen Sie sich viel mehr, warum diese Dinge noch nicht eingetreten sind. Was bringt Ihnen genuin Glück und was können Sie aktiv unternehmen, um diese Ziele zu erreichen.