See you in Rio

Catwalk vor umwerfender Kulisse: Als Präsentations-Ort der Cruise Kollektion 2017 diente Nicolas Ghesquière das beeindruckende retrofuturistische Niteroi Museum für zeitgenössische Kunst des Architekten Oscar Niemeyer. Mit dem malerischen Atlantischen Ozean im Rücken zeigten die Models eine von brasilianischen Künstlern inspirierte Kollektion auf dem gewundenen Runway. “Ich bewundere die Überzeugungen von Oscar Niemeyer. Seine Visionen, seine Kompromisslosigkeit, sein Utopia. Eine Fashion-Show in solch einer architektonisch beeindruckenden Location zeigen zu können, ist eine sensationelle Erfahrung”, sagt Chefdesigner Nicolas Ghesquière zu dem legendären Wahrzeichen über den Dächern Rios.

Louis Vuitton Cruise 2017 Neopren

Urbaner Futurismus

Zu Einfluss und Look seiner neuen Kollektion sagt Ghesquière: "In Rio de Janeiro habe ich Bewegung und eine explosive Energie gesehen, die sich irgendwo zwischen Modernismus und Tropicality bewegt. Die daraus entstehende Ästhetik der konstanten Dualität von Natur und Urbanität hat mich fasziniert. Die wichtigste Frage war für mich, wie ich all diese Elemente der brasilianischen Kultur in meine Kollektion einfließen lasse, ohne zu vergessen, dass ich nur ein Besucher bin, der seine eigenen Pariser und französischen Einflüsse mitbringt." Besonders beeinflusst haben den Designer die brasilianischen Künstler Helio Oiticica und Aldemir Martins, aus deren Arbeiten mit Fallschirmseide und charakteristischen 70er-Jahre-Mustern Ghesquière die Inspiration für die Louis Vuitton Cruise Collection 2007 bezog.