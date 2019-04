Welchen Anspruch haben Sie an die Produkte, die Sie backstage verwenden?

Ich habe einen sehr hohen Anspruch an die Produkte, die ich verwende. Ich muss mit ihnen schnell und präzise zu einem perfekten Ergebnis kommen. Catrice hat eine große Auswahl wunderbarer Produkte, die mir zur Verfügung stehen. Ich mag die Texturen und das Innovative der Marke wirklich sehr.

Wie sieht Ihre persönliche Beauty-Routine aus

Ich trinke selbst während der Fashionweek extrem viel Wasser und versuche genügend zu schlafen. Außerdem ist die Hautpflege mit hochwertigen Produkten das A und O für ein perfektes Schminkergebnis. Das gilt auch für mich selbst.

Welchen Geheimtipp haben Sie für uns?

Wenn ein Gesicht schön gepflegt und grundiert ist, machen viele den Fehler und verwenden zuviel Puder, um das Gesicht zu mattieren. Leider kann Puder die Haut schnell älter machen und die Poren verschließen. Ich empfehle daher, den natürlichen Glanz einfach mit einem sauberen Papiertaschentuch abzunehmen. Dadurch wird der Glanz reduziert, die Haut sieht aber immer noch gesund und "glowing" aus. Beim Rouge setze ich auf zwei verschiedene Töne, die ich vermische - das macht ein schöneres Endergebnis und zaubert Frische ins Gesicht.

Welche Make-up Trends sehen Sie im kommenden Jahr?

In der kommenden Saison geht es vermehrt um die Individualität der Models. Die Looks sind alle recht klar und frisch. Anstelle von viel Contouring wie in der letzten Saison geht es nun wieder mehr um die Feinheit und Weiblichkeit der Models. Wir freuen uns über rosige Wangen und gesunde, lebendige Looks. Im Umgang mit Haut ist es ganz wichtig, die Poren offen zu lassen. Weniger ist mehr! Dazu sehen wir entschlossene, selbstbewusste Farbakzente an den Augen wie z.B. blaue Akzente, die mit Kajalstift gemacht sind. Ein spielerischer aber dezenter Umgang mit Wimpern ist erlaubt. Knallige Lippen in durchdringenden Rottönen bleiben, wie auch im Winter, absoluter Trend.