Long Bob: Das ist die Trendfrisur des Jahres 2019

Blake Lively trägt Long Bob

Ernsthaft? Blake Lively hat sich wirklich von ihren tollen blonden, langen Haaren getrennt? Zumindest zeigte sich die Schauspielerin bei der Premiere ihres neuen Films "All I See Is You" mit einem eleganten Long Bob. Und der steht der 30-Jährigen unverschämt gut! Allerdings brauchen wir uns an diesen Anblick gar nicht erst gewöhnen, denn bei Blakes vermeintlich neuer Frisur handelt es sich um einen von Promi-Coiffeur Rod Ortega perfekt gestylten Faux Bob. In Kombination mit dem herrlich femininen Beauty-Finish von Make-up-Artist von Patrick Ta ein gelungener Premieren-Look! Dieser Meinung war Patrick Ta offenbar auch, denn er teilte dirkt ein Selfi von ihm und Blake auf seinem Instagram-Profil.