Milk & Honey: Die Cocktailbar in London hat sich vom absoluten Geheimtipp zur Sehnsucht-Location jedes Cocktail-Enthusiasten entwickelt. Seinen Speakeasy-Charakter erhält sich die Bar im Stadtteil Soho indem Sie als Members Club fungiert. Alle Nicht-Mitglieder können mit einer vorangegangenen Reservierung die Bar besuchen, wenn diese vor 23 Uhr liegt. Travel Tipp: In der ersten Hälfte der Woche hat man größere Chancen, einen der begehrten Tische zu erwischen! Wer nicht wegen der exzellenten Drinks die Mühe auf sich nehmen will, wird spätestens von den charmanten 'Bar Rules‘ umgestimmt: No name-dropping, no star. 61 Poland St, Soho

Artesian at the Langham: Die Bar des Langham Hotels wurde vier Jahre lang in Folge vom ‚Drinks International Magazine als beste Bar der Welt‘ ausgezeichnet. Mehr müssen wir dazu auch nicht mehr sagen. Reservieren. Hingehen. Bestellen. Staunen. 1c Portland Place, Marylebone