Logomania – Wenn das Logo zum Modestatement wird

Das Logo steht schon länger nicht mehr nur für die Marke selbst. Agierte es zu Beginn vorerst als eine dezente Art der Wiedererkennung, ist es heute präsenter als je zuvor. Markennamen und Logos werden plakativ auf Kleidung und Taschen gedruckt, was das Zeug hält. "Logomania" nennt sich der Trend, bei dem schlichtweg gilt: Je größer, desto besser. Alle Welt soll sehen, welches Label man trägt, denn das gilt als cool und angesagt. Fendi bedruckt ganze Kleidungsstücke mit dem "FF"-Logo und auch Salvatore Ferragamo bringt das Cancini (wieder) groß heraus. Doch wieso eigentlich?

Dahinter steckt gewiss eine kluge Marketing-Strategie, denn was erzielt mehr Aufmerksamkeit als ein von oben bis unten durchgebrandetes Kleidungsstück? Außerdem steckt hinter all dem ein wenig Nostalgie – und wir Menschen lieben Nostalgie! Es versetzt uns zurück in die Zeiten, als das bekannteste und auffälligste Logo, das man kannte, von Louis Vuitton war. Ferner erinnert es uns an die simplen Logo-Shirts von Calvin Klein, Diesel & Co.