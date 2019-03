Living Coral ist die Pantone Farbe des Jahres 2019

Energiereich, warm und strahlend: Die Pantone Trendfarbe des Jahres „Living Coral“ bringt Schwung in unser Leben – oder zumindest in 2019! Jährlich kürt das US-Farbunternehmen Pantone LLC im Winter einen neuen Ton, der die Produktentwicklung in den verschiedensten Branchen beeinflusst. Vor allem die Modeindustrie, das Home-Interior oder die Beauty-Branche nehmen den Trend auf und lancieren Produkte in dem jeweiligen Farbspektrum. Von Kleidung über Nagellacke bis hin zu textilen Accessoires ist also an Lifestyle-Produkten alles dabei, was das Herz begehrt.