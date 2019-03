... der die Welt bedeutet. Inspiriert von der Geometrie der Kristalle, hat Künstler Olafur Eliasson den "Little Sun Diamond" entworfen. Die kleine Solarlampe im Taschenformat sieht nicht nur optisch wunderschön aus, sondern erfüllt auch einen ganz besonderen Zweck: Der kleine Diamant soll saubere, sichere und bezahlbare Energie zu den 1,1 Milliarden Menschen in der Welt bringen möchte, die ohne konstante Stromversorgung leben.

Nach nur fünf Stunden Licht entfacht der Diamant seinen Zauber und spendet zunächst fünf Stunden helles Licht, anschließend wechselt er in sanfteres gelbes Licht. Durch die Kristalle verwandelt die Lampe jeden Raum in einen eigenen. Jeder Kauf eines Little Sun Produktes in den On-Grid-Regionen ermöglicht es, dass die Lampen und Charger in Regionen ohne Stromversorgung zu lokal erschwinglichen Preisen verkauft werden können.

Wir finden es ist das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die unter dem Weihnachtsbaum nicht nur an sich selbst denken.

Little Sun Diamond, ca. 30 Euro