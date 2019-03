Lippenmasken für geschmeidige Lippen

Trockene, raue und vielleicht sogar brennende Lippen kennt jeder – und das nicht nur zur Winterzeit. Auch in den wärmeren Monaten ist ein spröder Kussmund keine Seltenheit und eine Begleiterscheinung trockener Heizungsluft oder starker Sonneneinstrahlung. Dass allerdings auch Flüssigkeitsmangel einer der häufigsten Gründe von rauen Lippen sein können, wird meist außer Acht gelassen. Wer also wenig trinkt, riskiert, dass die Stoffwechselvorgänge verlangsamt und die Speichelproduktion reduziert werden. Folge: Trockene Lippen. Bei vielen Betroffenen geht es sogar so weit, dass das Auftragen eines Lipbalms nicht mehr ausreicht. Pflegendere Produkte wie etwa Lippenmasken sind hier nötig, um den Feuchtigkeitshaushalt der Lippen wiederherzustellen und sie geschmeidig zu machen. Doch was macht das Beauty-Tool so besonders?