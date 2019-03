Wie kommt man auf so eine Idee? Naja, das fragen nicht nur Sie sich, sondern auch meine lieben Kolleginnen in der Redaktion. Dabei ist die Antwort doch ganz leicht: Wer schön sein will muss leiden. In meinem Fall ganz freiwillig und mit dem Ansporn aufzuräumen – und zwar mit Vorurteilen bezüglich Ablauf und Risiken, die bei dem minimalinvasiven Eingriff „Lippen aufspritzen“ über die Jahre entstanden sind. Also schnappte ich meine Kollegin Maxi (Vielen Dank an dieser Stelle für die moralische und fotografische Unterstützung!) und stattete dem plastischen Chirurgen Dr. Thomas Hartmann einen Besuch in seiner Hamburger Praxis Goldbek Medical ab: