Wer braucht schon klebrige Lipglosse, wenn matte Lippenstifte, langanhaltende Lip Stains und gefärbte Pflegestifte genauso viel Spaß machen? So dachten wir viele Jahre lang, bis wir den neuen Rouge Coco Gloss von Chanel in den Händen hielten. Üblicherweise halten wir nichts von dem kopflosen Hype um alles, was das Doppel-C auf schwarzem Grund trägt, aber Chanel hat uns den Glauben an einen alltagstauglichen Lipgloss wiedergegeben. Mille merci – dafür!

Ab dem sanften Schmatzen ähnelt der Coco Gloss altbekannten Glossen von der Handhabung und der Optik. Jedoch ist die Textur vollkommen überarbeitet, langhaftend und auf gar keinen Fall klebrig. Die größte Überraschung erlebt man, wenn selbst nach Stunden die Lippen noch einen farbig glossigen Schimmer aufweisen.