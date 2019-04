Diese Spitzendessous aus luxuriöser Seide fühlen sich einfach nur himmlisch an. Es gibt kaum ein Kleidungsstück, in dem wir uns so feminin fühlen - ganz für uns selbst:

Rosafarbenes Nachthemd von Hunkemöller (um 25 Euro|_blank)$

Wäsche-Set 'Sandra' aus jadefarbener Seide von Hanro

Ultra-romantisches Duo in Beerenfarben von Stella McCartney: Triangel-BH (um 140|_blank)$ und Slip (um 80 Euro|_blank)$