Rezepte: Lila Suppen für den Herbst

Zutaten für 8 Personen:

1 kg lilafarbene Süßkartoffeln, geschält

2 EL Avocado-Öl, Olivenöl oder Kokosnussöl, getrennt

2 TL getrockneter Thymian

Meersalz und Pfeffer

2 rote Zwiebeln, geschält

3 Zehen Knoblauch, gehackt

1 Prise Serrano oder anderes Chili-Pulver, gehackt

6 Tassen Gemüsebrühe

Ca. 400 g organischer Seidentofu (Paket)

Petersilie zum garnieren

Zubereitung:

Ofen auf 175 Grad vorheizen. Süßkartoffeln in halbe Stücke hacken, auf ein Backblech legen und mit Avocado- und Olivenöl beträufeln. Thymian sowie Salz und Pfeffer hinzugeben. Süßkartoffeln im vorgeheizten Ofen circa 30 Minuten oder Beobachtung backen lassen. In der Zwischenzeit das restliche Öl sowie die Zwiebeln in einer Bratpfanne ca. 10 Minuten dünsten lassen. Gemüsebrühe in einem Topf erhitzen, aber nicht kochen. Tofu in einer Küchenmaschine fein hacken und mit Salz und Pfeffer würzen, bis eine cremige Textur entsteht.

Wenn die Süßkartoffeln fertig sind, diese zusammen mit den Zwiebeln und der Brühe in einen Mixer geben und gut pürieren. Anschließend alles zusammen mit dem Tofu in einen Topf geben und kurz nochmal köcheln und für 5 bis 10 Minuten setzen lassen. Anschließend mit Petersilie garnieren und genießen.