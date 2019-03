Die Ursachen von Liebeskummer

Wo kommt dieser Schmerz eigentlich her und warum tut es so weh? Liebeskummer entsteht durch den auftretenden Verlust des Partners. Ein Teil Ihres Lebens ist plötzlich verschwunden, die Trauer um den Partner ruft die gleichen Emotionen wie bei einem Todesfall hervor. Eine weitere Ursache ist die Tatsache, dass man sich von dem Partner emotional abhängig gemacht hat und mi dessen Verlust ein Gefühl von mangelnder Selbstliebe auftritt. Negative Gedanken wie“ Ich war ihm nicht genug“ oder „ich bin es nicht wert gewesen“ verschlimmern den Zustand. Auch die Angst vor einer Veränderung ist mitverantwortlich für den Schmerz. Wir lieben die Routine – was passiert, wenn wir etwas Neues wagen müssen?