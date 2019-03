Liebeshoroskop: Skorpion

Pure Leidenschaft strömt von diesem geheimnisvollen Sternzeichen aus. Skorpione lieben das Extreme. Für oberflächliche Gefühle haben sie nichts übrig. Kein anderes Sternzeichen beherrscht es so sehr, andere in seinen Bann zu ziehen, abhängig und hörig zu machen. Nur der Skorpion hat Zugang zu den Schatten seiner Seele und findet Schwachstellen des Partners auf Anhieb. Spielen Sie nicht mit den tiefen Gefühlen eines Skorpions. Liebe kann schnell in Hass umschlagen, begleitet von Eifersucht und Rachsucht.