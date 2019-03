In einer Welt, in der freier Zugang zu jeglichen pornografischen Inhalten herrscht, unzählige Werbeformate die sexuelle Lust der Frau als unabdingbar darstellen und ein Wunschdenken zu sexueller Befriedigung in der Gesellschaft Überhand nimmt ist es schwer, sich dem sozialen Erfolgsdruck zu entziehen. Die mediale Darstellung der "stets lustvollen Frau von heute" trifft keinesfalls die Realität. Es ist folglich nicht verwunderlich, dass die Libido abnimmt und teilweise auch über Monate nicht zurückkommt. Es gibt Tage, an denen hat man einfach keine Lust auf Sex, ist müde von der Arbeit und möchte seine Ruhe haben. Sex soll schließlich Spaß machen und das bedeutet auch, sich nach individueller Lust und Laune mit dem Partner zu vergnügen - ganz ohne Leistungsdruck.