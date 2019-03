Victoria Beckham hingegen legte eine – so finden wir –fabelhafte Runway-Show hin. Ppassend zum 10-Jährigen Jubiläum präsentierte Sie die Kollektion in Ihrer Heimatstadt London. Weite Stoffe, zarte und feminine Schnitte, Kleider über Hosen und zarte Erdtöne waren vertreten. Die Kollektion ist vor allem eins: Tragbar, minimalistisch und zu 100% Victoria Beckham! Besonders schick: Überlange Anzughosen, mit einem Schlitz an der Vorderseite. Taschentechnisch setzen wir nächstes Jahr auf übergroße Beutel, die locker unter dem Arm getragen werden.