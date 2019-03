Lesenswert: Drei Fashionbücher, die ein wenig anders sind

Sie kennen wahrscheinlich das Label, welches diese zeitlosen femininem Schuhe entwirft, die mit ihrer silbernen Schnalle unverkennbar sind. Richtig, das Pariser Label Roger Vivier. Ikonen wie Brigitte Bardot und Queen Elizabeth II haben die Modelle bereits getragen und verleihen dem Haus damit einen wahren Kultstatus.

Das #LoveVivier Buch fokussiert die populären Styles und die Online-Präsenz aus dem Blickwinkel der 17 berühmtesten Influencern der Welt. Wie sagt man so schön: „Always on the run“ und top gestylt beeinflussen Sie das Konsumverhalten und etablieren neue Trends. Das Authentische: Als Stars der neuen Social Media Generation ermöglichen Sie einen Einblick in Ihr eigenes Leben und zeigen hierbei auf sympathische Art und Weise die schönsten Styles von Roger Vivier – vorzugsweise in Paris.

Das Schöne an dem Buch: Es zeigt den Kontrast zwischen Luxus und Streetstyle auf, sowie der virtuellen Welt und dem parisischen Laissez-faire. Influencer wie Caro Daur, Tina Leung aus Hong-Kong, Lana El Sahely aus Libanon und Chriselle Lim aus den USA repräsentieren „La Parisienne“ auf Ihre eigene Art und Weise.