Ziegenkäse ist nicht nur lecker, sondern bietet gesundheitlich auhch viele Vorteile. Er enthält kaum Laktose, stärkt die Sehkraft sowie die Knochen und ist leicht verdaulich. On Top liefert er viele gesunde Fette und ist reich an Protein. In Kombination mit Spinat also ein gesundes und gut säätigendes Mittagsessen.

Zutaten:

200g Babyspinat

2 kleine Ziegenkäserollen

Zucker zum bestreuen

50g Walnüsse

125g Himbeeren

1 Granatapfel

4 EL Rotweinessig

6 EL Rapsöl

1 TL Senf, mittelscharf

2 Stangen Frühlingslauch

1 Beet Gartenkresse

3-4 Prisen Spinat Gewürz von Just Spices

Zubereitung:

Den Backofen auf Grillfunktion vorheizen. Spinatsalat waschen und trocken schleudern. Ziegenkäse in 8 gleich große Scheiben schneiden. Walnüsse in einer Pfanne ohne Öl bei mittlerer Hitze anrösten und anschließend grob durchhacken. Den Granatapfel öffnen, entkernen und säubern. Frühlingslauch in feine Ringe schneiden. Gartenkresse mit einer Schere abschneiden und beiseite legen. Aus Rotweinessig, Rapsöl, Senf und 2 Prisen Spinat Gewürz ein Dressing herstellen. Die Ziegenkäsescheiben auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen, mit Zucker bestreuen und für ca. 4-5 Minuten „gratinieren“. In der Zwischenzeit den Salat und Frühlingslauch in einer großen Schüssel mit Dressing marinieren und auf 4 Teller schön anrichten. Mit den übrigen Zutaten toppen und den gratinierten Ziegenkäse anlegen. Mit den 2 restlichen Prisen Spinat Gewürz garnieren!