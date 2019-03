Lederkleider - so tragen Sie das feminine It-Piece

Auf den Shows der Fashion Week 2018 wurde eines ganz deutlich: in Spring/Summer 2019 tragen wir Lederkleider - und können unsere Freude darüber kaum zurückhalten! Kein anderes Kleidungsstück unterstreicht unsere Feminität besser, und wirkt gleichzeitig so lässig. Leder gilt traditionell als sehr robustes Material und wird in der Mode ehe für Jacken oder Schuhe verwendet. Dabei ist es genau der Gegensatz des robusten Materials und der Weiblichkeit, die ein Kleid versprüht, der uns an dem neuen Trend-Teil so begeistert.

Weiterer großer Pluspunkt: Lederkleider in Midi-Länge sind absolut Office tauglich und wirken in Kombination mit einer weißen Bluse sehr sophisticated. Kleider aus glänzendem Leder sollten Sie fürs Büro allerdings meiden. Dieser Look kann trotz des hochwertigen Materials schnell billig wirken.