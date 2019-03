Lederjacke mit Fell - so kombinieren Sie den gefütterten Wintertrend

Wenn sich eine Investition jetzt so richtig lohnt, dann die in eine weiche Lederjacke mit Fell: Seit Jahren ist die Felljacke nicht mehr aus den Straßenbildern der Modemetropolen wie Paris, Mailand und New York wegzudenken, und auch diesen Herbst / Winter gehört sie wieder zu den Lieblingsjacken der Fashionistas. Kein Wunder, denn eine Lederjacke mit Fell hält nicht nur schön warm, sondern lässt sich auch so unterschiedlich stylen, dass Sie diese Saison fast keine andere Winterjacke mehr brauchen — aber nur fast.