Lebensmittelverschwendung vermeiden

Im Interview berichtet die Welthungerhilfe von der Lebensmittelverschwendung in Deutschland und was Unternehmen und der einzelne Mensch tun können, um die Zustände zu verbessern.

Madame.de: Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptursachen für Lebensmittelverschwendung? Welthungerhilfe: Jährlich landen weltweit etwa 1,3 Milliarden Tonnen Nahrungsmittel in der Mülltonne. Etwa ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel gehen bereits bei der Herstellung oder dem Transport verloren, verderben in Lagern, Läden oder Haushalten. Grund dafür sind im Süden die schlechten Transportwege bis zu den Märkten und auch fehlende Kühlketten und schlechte Lagerungsmöglichkeiten. In den Industrieländern werden etwa 40 Prozent der Nahrungsmittel durch die Endverbraucher – also jeden von uns der einkauft – weggeschmissen. Das ist der größte Anteil. Dies liegt daran, dass zu viel eingekauft wird und Lebensmittel nicht mehr richtig wertgeschätzt werden. Und im Groß- und Einzelhandel wird aussortiert, was nicht der Norm entspricht oder auch zu viel war.