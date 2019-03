Ein Leben ohne Schokolade? Für viele unvorstellbar, gilt sie doch als Seelentröster und Glücklichmacher. Milchschokolade ruft aufgrund Ihres hohen Fettgehalts ein größeres Verlangen in uns hervor als Schokolade mit 80% Kakao-Anteil - oder haben Sie davon schon mal eine ganze Tafel am Stück vernascht? Die Erklärung, warum Schokolade abhängig macht bezieht sich auf viele Aspekte wie den Zuckergehalt, das zartschmelzende Gefühl oder auf stimulierend wirkenden Substanzen Koffein, Tyramin und Phenylethylamin. Fakt ist: Schokolade macht per se nicht süchtig, wirkt aber ähnlich wie das Zuführen von Cannabis. Eine Studie zeigte, dass rund 40 Prozent der Frauen und 15 Prozent der Männer einen suchtähnlichen Heißhunger nach Schokolade haben.

Die Lösung: Wie bereits erwähnt auf dunkle Schokolade setzen. Der bittere Geschmack ist lediglich gewöhnungsbedürftig.