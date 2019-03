Lebenslange Freunde machen glücklicher als die Familie

Freundschaften sind etwas ganz Besonderes: Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke und in mein heutiges Leben blicke, dann gibt es tatsächlich eine Handvoll Freunde, die mich immer noch begleiten. Zwar nur eine Handvoll, aber das ist auch gut so! Der Mensch braucht Gleichgesinnte, denn er ist meiner Ansicht nach definitiv nicht für die Einsamkeit geschaffen. Probleme, Wünsche, Ängste, Wut, Trauer - all das muss geteilt werden. In den schönsten sowie schlechtesten Zeiten kann ich stolz behaupten, dass meine Freunde immer für mich da waren und es noch immer sind! Eine aktuelle Studie der Michigan State University hat nun ergeben, dass „wahre“ Freundschaften und glücklicher machen können als die Familie.

Wieso ich dieses Ergebnis absolut teile, werde ich Ihnen nun erklären.

Eine Hommage an die Freundschaft!

