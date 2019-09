Lebenselixier: Neueste Erkenntnisse zum Thema "Wassertrinken"

In Sachen Wassertrinken war man sich stets einig: Es hält den Stoff wechsel am Laufen, steigert die Konzentration, sorgt für einen schlanken Körper und eine pralle Haut. Nun wird der Benefi t für Gesundheit und Aussehen neu überprüft. Der Grund: die Sorge um Mikroplastik in Ozeanen, Seen und jüngst auch im Trinkwasser. Gemäß einer Studie, die das Presseportal Orb Media veröff entlichte, wurden im Herbst 2017 in 93 Prozent der weltweit entnommenen Trinkwasserproben Plastikpartikel nachgewiesen. Und Ende letzten Jahres stellten Forscher aus Österreich sogar erstmals Plastik im menschlichen Stuhl – also im menschlichen Körper – fest. Welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheit? „Man weiß noch nicht, wie Mikroplastik auf den Körper wirkt, doch bislang gibt es keinen Grund zur Sorge“, entwarnt Professor Ulrich Fölsch, Internist und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM).

Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung bleibt dabei, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand ein Gesundheitsrisiko unwahrscheinlich ist. „Th eoretisch könnte es sein, dass die Plastikpartikel in den Blutgefäßen, der Leber und Milz gespeichert werden und irgendwann Entzündungsreaktionen auslösen. Allerdings waren die in unterschiedlichen Studien gefundenen Plastikmengen im Trinkwasser so gering, dass wir davon zum jetzigen Zeitpunkt noch weit entfernt sind“, so Fölsch. Trinken stellt also keine Gefahr dar. Besonders gut, sagt der Experte, sei Leitungswasser, da es zum Großteil aus dem Grundwasser komme und vom Boden viel feiner vorgefi ltert sei, als das die Klärwerke der Trinkwasserkonzerne leisten könnten. Für eine hohe Qualität sorgen zudem eine Trinkwasserverordnung und 6000 Wasserversorgungsunternehmen, die Leitungswasser zu dem am strengsten kontrollierten Lebensmittel in Deutschland machen.

Überraschend: Wasser aus dem Hahn enthält genauso viele Mineralstoffe wie das aus Flaschen. „Der Gehalt an den so wichtigen Mineralien Natrium und Magnesium ist nicht geringer als in Mineralwasser. Das teure Flaschenwasser könnte man sich also theoretisch sparen“, meint Fölsch. Auch stark kalkhaltiges Leitungswasser sei unbedenklich. „Kalk hat keinerlei negative Auswirkungen auf den Körper. Im Gegenteil: Mit Kalzium und Magnesium kann er zusätzliche Mineralien liefern.“ Und keine Sorge wegen alter Hausrohre. Sie werden von den Behörden regelmäßig kontrolliert, sodass Grenzwerte beim Blei- und Kupfergehalt nicht überschritten werden. Dennoch ist es ratsam, das Wasser in der Früh mindestens 30 Sekunden ablaufen zu lassen, dann kommt es direkt aus der Versorgungsleitung. Für alle, denen Mineralwasser besser schmeckt, hat der Internist einen Tipp: „Glasfl aschen sind im Zweifel immer besser als Plastikfl aschen, da diese Plastikpartikel abgeben können, vor allem bei Wärme. Deshalb sollte man Plastikflaschen auch nie in der Sonne stehen lassen.“ Nicht nur die Art des Wassers, sondern auch die Menge spielt beim Trinken eine wichtige Rolle.