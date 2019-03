Werden beim Laufen die Beine längerfristig "dicker“ oder "dünner“?

In der Regel optimiert der Körper vor allem die Beinmuskulatur und passt sie an die längeren und weniger intensiven (im Vergleich zu Kraft-Trainings) Belastungen an, was die Muskulatur länger und schlanker erscheinen lässt. Läufer, die mit dem Sport beginnen und sehr zierlich und wenig Beinumfang haben, können möglicherweise zu Beginn des Trainings an Oberschenkelumfang zulegen.