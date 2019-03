Unglaublich: Diese Sportart ist tatsächlich ansteckend

Die Ergebnisse sind mehr als beeindruckend: Lief ein Läufer an einem Tag einen Kilometer mehr so fiel auf, dass auch dessen Freunde im Durchschnitt 0,3 km mehr gelaufen sind – selbst wenn das Wetter in ihrer Umgebung schlechter war. Doch nicht nur die zusätzlichen Kilometer haben die Forscher aufhorchen lassen: War ein Läufer schneller unterwegs als normalerweise, so steigerte sich darauffolgend auch das Tempo seiner Freunde.

Weniger überraschend hingegen ist das Ergebnis, dass Frauen sich eher an der Leistung des gleichen Geschlechts orientieren, während Männer auch Vergleiche zu dem weiblichen Geschlecht ziehen.

Wir können uns nach dieser Erkenntnis freuen: Mehr Kalorienverbrauch für den einen, bedeutet auch mehr Kalorienverbrauch für uns!

Dank diesen Tipps können Sie den Kalorienverbrauch im Alltag ankurbeln