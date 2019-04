Für die Hahner-Twins ist das Laufen eine tägliche Selbstverständlichkeit. Obwohl die Schwestern schon früh sportlich aktiv waren, ergab sich der Weg zum Laufsport durch Umwege. Mit 17 Jahren besuchten sie einen Vortrag des Extremsportlers Joey Kelly und waren von seiner leidenschaftlichen Einstellung zum Laufsport hingerissen. "Joey hat gesagt, wenn ihr was machen wollt, dann fangt sofort damit an. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Wenn man laufen will, sollte man loslaufen. Im Prinzip kann man anfangs erstmal gar nicht so viel falsch machen. Schuhe an und los."

Hochmotiviert machten sich die Schwestern am nächsten Tag an die Vorbereitungen für ihren ersten Lauf. Der Gedanke daran bringt Anna und Lisa immer noch zum Schmunzeln: "Wir haben uns Müsliriegel und Trinkpäckchen mitgenommen, weil wir dachten, dass wir sonst keine Stunde überstehen."