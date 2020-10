Sky Pool

Es ist der wohl spektakulärste Swimmingpool der Welt: In London soll der so genannte "Sky Pool" enstehen, ein Design-Projekt, das zwei Hochhäuser miteinander verbindet. In schwindelerregenden 35 Metern Höhe können Schwimmer auf die Passanten unter ihnen blicken - und diese natürlich nach oben. "Ich wollte etwas erschaffen, das es noch nie vorher gegeben hat", erklärt Sean Mulryan, der CEO der veranwortlichen Ballymore Group. "Das Erlebnis im Pool wird einzigartig sein - man wird sich fühlen, als würde man mitten in London durch die Luft schweben." 2018 soll der 30 Meter lange und sechs Meter breite Sky Pool seine ersten Gäste empfangen.