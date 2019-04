Der neue Look von Selena Gomez

Eben noch ein platinblonder Long Bob, jetzt schon eine lange brünette Mähne mit Pony – Selena Gomez überrascht uns in letzter Zeit gern mal mit einem komplett neuen Look. Und was sollen wir sagen, die 25-Jährige ist extrem wandelbar.

Während der New York Fashion Week Herbst/Winter 2018 zeigte sich die Sängerin mit hüftlangen, sanft gewellten Extensions und langer, fransiger Ponypartie. Wir finden, der Look steht Selena ausgeprochen gut und sind jetzt schon gespannt auf ihre nächste Überraschung in Sachen Typveränderung.