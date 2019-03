Facetime-Date: Das läuft zwischen Lady Gaga und Prinz William

Meistens kennt man Lady Gaga nur in reißerischen, knappen Outfits, auf der Bühne tanzend mit einem Mikrofon in der Hand. Dass die 31-Jährige auch sanfte Töne anschlagen kann, bewies Sie nun in einem ausgiebigen Facetime-Chat mit Prinz William höchstpersönlich, in dem es um ein sehr wichtiges Thema ging.

Gemeinsam mit dem Prinzen setzt Sie sich für geistige Gesundheit ein, ein Thema, das Lady Gaga persönlich sehr am Herzen liegt. Wir erinnern uns kurz zurück: Erst im Dezember vergangenen Jahres erklärte Sie der Öffentlichkeit, dass Sie unter posttraumatischen Belastungsstörungen leide, bei welcher prägende und belastende Ereignisse (Traumata) immer wieder in Schüben als psychische Reaktion bei der Person auftreten. Dieser Schritt in Richtung Öffentlichkeit veränderte das Leben der Pop-Prinzessin, wie Sie selbst offenbarte: „Ich war sehr nervös! Über den eigenen, mentalen Zustand zu sprechen kann große Veränderungen hervorrufen. Nun habe ich das Gefühl, dass ich mich nicht mehr verstecken muss und man kann endlich darüber reden – und das müssen wir!“

Prinz William las den offenen Brief der 31-Jährigen, in welchem Sie über Ihre Probleme schrieb und Ihren Gefühlen freien Lauf ließ. Daraufhin folgte schließlich das Telefonat über Facetime. Die von Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Kate gegründete Organisation „Heads together“ verfolgt genau dieses Ziel: Offen in der Gesellschaft über seine psychischen Probleme zu reden und mit diesen akzeptiert zu werden. Die drei Royals unterstützen selbst Menschen, die unter seelischen Problemen leiden.