Strahlend schöne Weihnachten mit La Mer

Die Geschenk-Sets von La Mer bringen zuerst die Augen und danach den Teint zum Leuchten: Die Auswahl aus perfekt abgestimmten Pflege-Klassikern von La Mer gehört zu unseren Weihnachts-Favoriten. Die reichhaltigen Pflegeprodukte versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und lassen feine Linien verschwinden.

Crème de la Mer (30 ml), The Eye Concentrate (5 ml), The Regenerating Serum (15 ml), The Treatment Lotion (30 ml) um 265 Euro.