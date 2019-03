La Dolce Vita: Mit dem BMW i8 durch das Piemont

Bei einer Trüffelsuche in den Wäldern von Alba jagten wir der aromatischen Köstlichkeit mal nicht auf dem Teller, sondern geführt von erfahrenen Trüffelsammlern und ganz hinreißenden Trüffelhunden im dunklen Dickicht hinterher. Eine Erfahrung, die ich beim nächsten Trüffel-Genuss garantiert wieder vor Augen haben werde!

Ein Anblick für die Götter: Der Scenic Drive durch die wunderschönen Weinberge der Langhe in einer BMW i8-Kolonne. Wie wir dank Elektromotor fast lautlos bei strahlendem Sonnenschein mit einem Dutzend des futuristischsten Gefährts auf dem Automarkt durch die malerischen Haselnussplantagen kurvten, verdrehte unterwegs so einige Köpfe! Wie ein Fahrer so treffend bemerkte: Beim i8 handelt es sich um Dr. Jekyll und Mr. Hyde - der Wagen kann ganz sanft und bequem durch die Stadt gleiten, aber einmal in den Sportmodus und auf die Autobahn, und dann kann das Auto auch ganz anders!

Und das Essen! Vom kleinen Lunch in der bezaubernden Albergo dell’Agenzia di Pollenzo über einen exquisiten Lunch in der Locanda San Giorgio bis hin zum luxuriösen Dinner im Real Castello di Verduno – im Piemont versteht man etwas vom Genuss! Bei köstlichen Gerichten zwischen regionalen Spezialitäten und elaborierten Kreationen genossen wir wortwörtlich das süße Leben! Wenn ich mich an wundervolle Abende erinnern möchte, dann mit Sicherheit an den zauberhaften versteckten Garten der Königs-Residenz in Verduno.