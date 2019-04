Wir verlosen einen Kurztrip in die Dolomiten

Durch die idyllische Lage unweit des UNESCO Welterbes Dolomiten begrüßt die Fünf-Sterne Mirabell Dolomiten Wellness Residenz in Olang ihre Gäste mit Südtiroler Charme der beiden Gastgeberinnen Judith Agstner und ihrer Tochter Hannah, einer gesunden, Hauben-prämierten Küche sowie dem 1.400 Quadratmeter großen Aurora Spa, der mit einem für die Region einzigartigen Wellness-Konzept aufwartet. Neben klassischen Massagen und Beauty-Anwendungen liegt der Fokus hier auf der traditionell-indischen Heilkunst Ayurveda, die nicht nur im Spa wiederzufinden ist, sondern auf Wunsch auch in die raffinierte Gourmetküche von Chefkoch Ulrich Plankensteiner einfließt.

In den 55 Zimmern und Suiten verbindet die Mirabell Dolomiten Wellness Residenz auf elegante Weise ungezwungenen Luxus mit modern-alpinem Wohlfühlambiente. Als Mitglied der Belvita-Hotels zeichnet sich die Mirabell Dolomiten Wellness Residenz besonders durch ihren 1.400 Quadratmeter großen Aurora Spa aus, in dem Einklang von Körper und Geist sowie Mensch und Natur an oberster Stelle stehen. Herzstück des Spa-Konzepts sind authentische ayurvedische Behandlungen und Bäder. So bestimmt Naturheilpraktiker und Spa-Manager Alexander Kirchler bei einem Check-up inklusive Puls-, Zungen- und Iris-Diagnose den Ayurveda-Typ jedes Gastes und wählt darauf basierend eine Reihe individueller Anwendungen aus. Zu beliebten Therapieformen zählen unter anderem Hypnose-Sitzungen, die für Schmerzpatienten, zur Gewichtsreduktion oder Raucherentwöhnung sowie in der Schwangerschaft eingesetzt werden. Zudem bietet die Mirabell Dolomiten Wellness Residenz eine neue Magnesium-Öl-Massage an, die eine tief entspannende und regenerierende Wirkung auf die Muskulatur hat, Schmerzen und Entzündungen lindert und die Regeneration beschleunigt.