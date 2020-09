Vorab: Kurzhaarfrisuren gehören zu den unkompliziertesten Schnitten überhaupt. Das Risiko für Spliss, Haarbruch oder Trockenheit ist sehr gering, denn die Spitzen liegen nicht auf Krägen oder Schals auf. Und auch in Sachen Pflege-Routine kann auf Masken und Kurzen zurückgegriffen werden - allerdings nicht so oft wie bei Langhaarfrisuren. Was jedoch nie fehlen sollte ist die Nasswäsche mit Shampoo. Spezielle Produkte für feines, dickes oder lockiges Haar sorgen für den nötigen Glanz der Haare und entfernen sanft Styling-Rückstände. "Größter" Nachteil der Kurzhaarfrisuren ist, dass ein regelmäßiger Coiffeur-Besuch, in der Regel alle vier bis sechs Wochen, eingehalten werden sollte, damit die Frisur den Schnitt behält.