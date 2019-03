Kunstwerke mieten: Deshalb ist Kunst leihen eine gute Idee

Manche Investitionen im Leben zahlen sich einfach aus (zum Beispiel die in eine Chanel-Handtasche). Contemp-rent bietet das sogenannte „Kunstsparkonto“ für Privatkunden an: Entscheidet man sich nach einer gewissen Zeit für den Kauf eines Kunstwerks, werden alle bereits gezahlten Mietbeiträge zu 100% auf den Kaufpreis angerechnet und die Investition in Kunst zahlt sich langfristig aus.

Wir sind von der Idee angetan und verlängern die Liste, wieso man unbedingt in Kunst investieren sollte, noch um unsere eigenen Punkte:

1. Sicherheit der Anlage Kunst verliert nicht seinen Wert. Im Gegensatz zu anderen Sammelleidenschaften steigt der Wert an, je älter oder je seltener ein Kunstwerk wird