Auch abseits der Veranstaltungen gibt es viel um und in Matera zu sehen. Was dabei nie fehlen darf? Eine Führung durch die Sassis. Nach der Restaurierung in den 90ern bildet die Höhlensiedlung die Altstadt von Matera und beherbergt seither Hotels, Gastronomie und Museen. Apropos Museen: Statten Sie unbedingt dem Nationalmuseum für mittelalterliche und moderne Kunst der Region Basilikata oder dem Museum für Olivenöl einen Besuch ab, um noch mehr über Matera zu erfahren.

Für Naturliebhaber ist der Parco Archeologico Storico Naturale della Murgia e delle Chiese Rupestri del Materano empfehlenswert. Der Naturpark stellt mehr als 8000 Hektar Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten zur Verfügung und lässt sich prima durchwandern. Wer am Abend noch fit ist, sollte sich auf gar keinen Fall einen Spaziergang an der Schlucht von Matera entgehen lassen – der Sonnenuntergang mit einem tollen Blick über die Landschaft und Felsen warten. Anschließend kann der Urlaubstag in einem der Cafés oder Restaurants am Palazzo Lanfranchi ausgeklungen werden.

Unser Tipp: Machen Sie einen Abstecher zur Cripta del Peccato. Die Höhlenkirche liegt circa 30 Autominuten von Matera entfernt und ist für ihre wunderschönen Wandmalereien aus dem achten und neunten Jahrhundert bekannt.