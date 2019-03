Kühl, kühler, Eisblond! Doch wer bei dem kühlen Blondton jetzt an Kälte und Tristesse denkt, liegt ganz falsch: Eisblond sorgt bei seiner Trägerin nämlich für eine Verjüngungskur par excellence. Wie? Der Farbton der Haare bringt den Teint optisch zum Strahlen, was wiederum dafür sorgt, dass kleine Falten weniger doll in Erscheinung treten. Selbst Schauspielerin Jennifer Lawrence weiß um den Beauty-Effekt der kühlen Haarfarbe und kehrt immer wieder zu ihr zurück.

Und falls beim Färben doch etwas schiefgegangen ist: Gelbstich entfernen — 5 schnelle SOS-Tipps