Wenn Sie immer noch Antihaft-Geschirr verwenden, dann sollten Sie jetzt genauer hinschauen: Kochtöpfe aus Gusseisen sind der letzte Schrei, wie die das Suchvolumen auf Pinterest mit einer Steigerung von +103 Prozent eindeutig beweist. Die hochwertigen, glänzenden Kochwaren sind im Küchenregal gerne gesehen. Nach dem Kochen mit den gusseisernen Töpfen werden die Küchenabfälle ganz einfach kompostiert, um zu Dünger für die selbst angebauten Gemüsepflanzen zu werden. Composting tut nicht nur der Umwelt gut, es sieht auch schick aus.

Anstatt einer To-Do Liste am Kühlschrank, kreieren Menschen nun ausgefallene Planungscenter mit Notiztafeln, Kaffee und allem, was sie brauchen, um in den Tag zu starten. Besonders beliebt sind Tafelwände, die sich dank einer speziellen Tafelfolie auch problemlos wieder entfernen lassen. Post-its am Kühlschrank gehören demnach der Vergangenheit an. Die Suche nach Inspirationen für Kaffeetheken als Planungshelfer nahm in diesem Jahr um 140 Prozent zu.

Falls Sie noch Inspirationen für Ihre Wohnung brauchen, haben wir hier die schönsten und neusten Einrichtungsideen