Keine Frage, Sex wird nicht umsonst als „schönste Nebensache der Welt“ betitelt. Sex kann Stress lindern und der Seele so richtig gut tun. Allerdings kommt es häufiger als gedacht zu unangenehmen Schmerzen oder Krämpfen nach dem Geschlechtsverkehr, welche durchaus so unangenehm wie Menstruationsbeschwerden sein können, wie die New Yorker Gynäkologin Shyama Mathews gegenüber mydomaine erklärt.

Schmerzen während oder nach dem Sex sind übrigens keine Seltenheit, wie eine britische Studie herausfand: Ein Zehntel der Probanden gaben an, dass sie nach oder während des Sex Schmerzen verspürten, ganz gleich wie alt die Probanden waren. Dieses Ergebnis überrascht wenn man bedenkt, dass kaum jemand über Krämpfe oder Schmerzen spricht. Allerdings sollte man dies unbedingt tun!