Kosten der Hochzeit: Das Hochzeitsbudget richtig planen

Die bittere Wahrheit: Rechnen wir mit dem Kleinsten, dann ist man bei 9.560 Euro – für die Ausstattung des Bräutigams sollte man auch nochmal mindestens 500 Euro einplanen. Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt, das heißt, wir rütteln im Höchstfall locker an der 40.000 Euro-Marke.

Und nun? Realistisch gesehen liegen Hochzeiten in Deutschland bei durchschnittlich 14.000 Euro. Wichtig bei der Budget-Planung ist, dass Sie mehrere Varianten in Betracht ziehen: Müssen es die teuren Bouquets für die Deko sein oder reichen auch die Blumen vom Floristen nebenan? Bietet sich das nette Hostel als Unterbringung der Gäste an, oder soll es das Hotel in der Stadtmitte sein? Vergleichen Sie verschiedene Anbieter bezüglich Kartendrucke miteinander und erstellen Sie ruhig mehrere Hochzeit-Kalkulationen – am Ende müssen Sie sich sowieso entscheiden.