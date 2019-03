Kokosnuss-Zimtblüten-Klebreis

Für den Klebereis:

1 Tasse Klebreis

circa 2 Tassen Wasser

1 Tasse Kokosmilch (wobei eine Tasse etwa 375 ml Füllmenge entspricht)

2 EL Zucker

1 TL fein gemahlene Zimtblüten

Für das Obst:

1 bis 2 reife Persimon

1 Quitte

2 bis 3 EL Zucker

Zubereitung

Klebreis gut waschen, abtropfen lassen. In einem Topf mit Wasser, Zucker und gemahlenen Zimtblüten unter ständigem Rühren köcheln lassen. Wenn der Reis langsam weicher wird und das Wasser fast verdunstet ist, die Kokosmilch einrühren. Erneut unter ständigem Rühren einkochen, bis der Reis weich und klebrig ist, dann vom Herd nehmen. Die in Spalten geschnittene Quitte bei mittlerer Hitze ohne Fett in einer Pfanne anbraten. Zucker zufügen, kurz kräftig erhitzen, bis er sich aufgelöst hat. Die in Spalten geschnittene Persimon hineingeben, alles karamellisieren lassen. Klebreis in die Mitte einer Schale geben, das Obst ringsherum drapieren.

Basis-Brevier